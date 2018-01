Trčila sta, poškodovanca odpeljali v celjsko bolnišnico

GALICIJA – V soboto ob 16.42 je na Galiciji prišlo do trčenja dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Celje in PGD Žalec so protinaletno, protipožarno zavarovali kraj dogodka, ga razsvetlili, s tehničnim posegom rešili osebo, nudili prvo pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorja ter posuli cestišče z vpojnim sredstvom. Poškodovani osebi sta bili odpeljani na zdravljenje v bolnišnico v Celje.