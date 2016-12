SPODNJE HOČE – V petek ob 16.45 so gasilci Poklicne brigade Maribor posredovali na Ljubljanski cesti, občina Hoče - Slivnica, kjer se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil.

Zavarovali so kraj trčenja, odklopili akumulator in posuli ter počistili iztekle motorne tekočine, je poročala uprava za zaščito in reševanje.