Trčila sta, motorist pristal v bolnišnici

POLJANE, ORNUŠKA VAS – V četrtek ob 16.30 sta na cesti Poljane–Ornuška vas trčila osebno vozilo in motorist, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so oskrbeli poškodovanega motorista in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje in Štatenberk so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine.