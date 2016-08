Trčila sta: dve osebi poškodovani

MARIBOR – V nedeljo ob 23.35 sta v Ulici heroja Bračiča trčili osebni vozili, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Maribor, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posipali cestišče in nudili pomoč reševalcem.

V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci prepeljali v UKC Maribor.