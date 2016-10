Trčila na trzinski obvoznici, ena oseba poškodovana

TRZIN – V petek ob 15.09 sta na trzinski obvoznici pri križišču z Ljubljansko cesto trčili osebni vozili.

Gasilci PGD Trzin in CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja vozil, pregledali udeležence nesreče, usmerjali promet do prihoda policistov in posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi.

Pri trčenju se je ena oseba lažje poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal in jo prepeljali v UKC Ljubljana.