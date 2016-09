Trčila na progi, eden ostal poškodovan v avtomobilu

GROSUPLJE – V sredo ob 18. uri se je na železniškem prehodu v industrijski coni Grosuplje zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. Eno vozilo je ostalo na prehodu čez progo, v drugem vozilu pa poškodovana oseba.

Poleg reševalcev so posredovali še gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje in kraj nesreče protinaletno in protipožarno zavarovali, pomagali pri oskrbi poškodovane osebe ter z vitlom odstranili vozilo s tirov, je poročala uprava za zaščito in reševanje.