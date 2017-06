Trčila na avtocesti

DRNOVO – V noči na ponedeljek se je zgodila prometna nesreča na avtocesti med Drnovim in Zalokami, poročajo novomeški policisti. Novomeški prometniki so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 38-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil, ki ga je vozil 42-letni voznik. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,32 miligrama alkohola.

Lažje poškodovanega 48-letnega potnika iz vozila in 42-letnega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.