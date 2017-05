MUTA – V soboto ob 20.35 sta na kolesarski stezi med Gortino in Muto trčila kolesarja.

Posredovali so reševalci ZRCK Ravne na Koroškem. Kolesarja, ki je čutil bolečine v hrbtu, so na kraju oskrbeli in ga nato z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

Drugi kolesar je odklonil zdravniško pomoč, je poročala uprava za zaščito in reševanje.