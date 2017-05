Trčila je v hišo

IDRIJA – Uprava za zaščito in reševanje je poročala o nesreči v naselju.

Ob 0.23 je v kraju Črni Vrh, občina Idrija, voznica osebnega vozila zapeljala z vozišča in trčila v stanovanjsko hišo. Pri tem se je lažje poškodovala.

Posredovali so gasilci PGD Idrija, ki so nudili pomoč reševalcem pri oskrbi ponesrečenke, vozilo protipožarno zavarovali in z vpojnim sredstvom počistili razlite motorne tekočine.