Trčila avtobus in avto, poškodovan tudi kolesar

MELE, VELIKA POLANA – V ponedeljek je v Meleh voznik osebnega avtomobila v križišču izsilil prednost vozniku avtobusa. V trčenju se je povzročitelj lažje poškodoval. Nesrečo so obravnavali tudi v Veliki Polani, kjer je kolesar zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča padel in se pri tem lažje poškodoval, so sporočili iz PU Murska Sobota.