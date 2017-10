Trčila avtobus in avto

BOROVCI – V četrtek ob 7.41 sta na regionalni cesti Ptuj–Ormož v naselju Borovci (občina Markovci) trčila avtobus in osebno vozilo. Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj nesreče in očistili cestišče, reševalci NMP Ptuj pa so poškodovanega voznika osebnega vozila oskrbeli in prepeljali v SB Ptuj, poroča uprava za zaščito in reševanje.