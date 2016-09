Trčila avto in tovornjak, ena oseba poškodovana

ILIRSKA BISTRICA – V sredo ob 12.54 sta na cesti med naseljema Harije in Zalči v občini Ilirska Bistrica trčili osebno in tovorno vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanca in posuli z vpojnimi sredstvi razlite tekočin.

Ena oseba se je v nesreči poškodovala. Odpeljali so jo v izolsko bolnišnico.

Policija je temu dodala, da je nesrečo povzročil 27-letni voznik osebnega avtomobila, in sicer zaradi vožnje po nasprotnem pasu. Tovorno vozilo je vozil 37-letni Hrvat.

Povzročitelj se je v trčenju lažje poškodoval, napihal pa ni.