Trčila avto in motor, trije poškodovani

SPODNJI SLEMEN – V petek sta ob 18.34 v Spodnjem Slemenu (občina Selnica ob Dravi) trčili osebno vozilo in motorno kolo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so poklicni gasilci GB Maribor, protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, posipali iztekle tekočine, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Maribor pri oskrbi in prenosu poškodovancev.

Reševalci NMP Maribor so tri poškodovane osebe prepeljali v UKC Maribor.