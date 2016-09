LJUBLJANA – V četrtek ob 9.04 sta v Rožni dolini v križišču Ceste IX. in X. trčili osebno in kombinirano vozilo.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulatorja.

V nesreči se je poškodovala ena oseba. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči iz Ljubljane, je poročala uprava za zaščito in reševanje.