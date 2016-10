ŠENTJUR – V petek zvečer sta na cesti Dole–Ponikva pri Šentjurju v naselju Dole trčili osebno in kombinirano vozilo.

Posredovali so poklicni gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja in cestišče posuli z vpojnimi sredstvi.

Dve poškodovani osebi so reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja prepeljali v celjsko bolnišnico.