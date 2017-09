Trčil v vozilo in zbežal

MARIBOR – V ponedeljek okrog 23. ure je 54-letnik v Mariboru trčil v parkirano vozilo in odpeljal naprej.



Policisti PPP Maribor so povzročitelja prometne nesreče izsledili slabe pol ure kasneje in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,81 mg/l) ter brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog, izdali pa so mu tudi plačilni nalog, poroča PU Maribor.