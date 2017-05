Trčil v tri parkirana vozila in se prevrnil

DOLENJI LAZI – Ob 0.50 je v naselju Dolenji Lazi v občina Ribnica vozilo zapeljalo s ceste na brežino, ob tem trčilo v tri parkirana vozila in se prevrnilo.

Posredovali so gasilci PGD Ribnica in Dolenji Lazi, vozilo postavili na kolesa, pomagali reševalcem in razsvetlili kraj nesreče. Voznika z lažjimi poškodbami so oskrbeli reševalci, poroča uprava za zaščito in reševanje.