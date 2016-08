Trčil v terenca s konjem, ki je po nesreči pobegnil

ČATEŽ, ZALOKE – Policijo so danes okoli 12.30 obvestili o nesreči na avtocesti med Drnovim in Ljubljano. Kot so sporočili iz PU Novo mesto, je voznik terenskega vozila s prikolico, na kateri je imel konja, peljal v smeri Ljubljane: »Pred počivališčem Zaloke je od zadaj iz neznanega vzroka vanj trčil voznik kombija. Prikolico je odbilo na nasprotni vozni pas za smer Obrežje. Konj je nato pobegnil, prav tako pes iz njegovega vozila.«

Po prvih klicih na 113 in 112 so bili na kraj poleg policistov napoteni še uslužbenci Darsa, gasilci in dve reševalni vozili. Zdravstveno osebje je pregledalo udeležence prometne nesreče.

Voznik terenskega vozila ima lažje poškodbe (odrgnine), a najbrž ne bo potreboval nadaljnje zdravstvene oskrbe.

Za konja in psa je poskrbel lastnik – po prvih ugotovitvah naj ne bi bila poškodovana. Na kraju prometne nesreče je bil prisoten tudi veterinar.

Nepravilno razvrščanje

Policisti so imeli pri pripravljanju poti za intervencijska vozila proti kraju prometne nesreče kar nekaj težav zaradi nepravilnega razvrščanja vozil. Zaradi več klicev in zato različnih informacij o obsegu ter posledicah prometne nesreče so bile aktivirane ustrezne sile in službe v obsegu, da bi se lahko soočile s pričakovanimi posledicami – ki pa so bile na koncu bistveno manjše, kot je sprva kazalo.

Druge okoliščine prometne nesreče in vzroki zanjo bodo znani po zaključenem ogledu.