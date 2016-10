SLOPE – V četrtek ob 19.41 je v naselju Slope v občini Hrpelje - Kozina voznik osebnega vozila izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjski objekt, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana so zavarovali kraj prometne nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom na vozilu rešili poškodovanca in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev. Z vpojnimi sredstvi so nevtralizirali razlite tekočine in očistili mesto prometne nesreče.

Poškodovanca so prepeljali v izolsko bolnišnico.