CELJE – V nedeljo ob 15.50 je na Čopovi ulici v Celju voznik z osebnim vozilom trčil v svetlobni prometni znak in semafor.

Posredovali so gasilci PGE Celje, kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator vozila in posuli vozišče z vpojnimi sredstvi. Voznik je zapustil kraj nesreče, izsledili pa ga niso, poroča uprava za zaščito in reševanje.