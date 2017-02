Trčil v predoru, nato skočil v 10-metrski jarek

SOLKAN – V nedeljo ob 15.03 je bila policija obveščena o prometni nesreči na solkanski obvoznici med predorom in križiščem za Lokve. Ugotovljeno je bilo, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila iz Gorenjske vozil po solkanski obvoznici iz krožišča proti Solkanu. V predoru je izgubil oblast nad vozilom in trčil najprej v desno, nato pa še v levo steno predora. Vozilo je po trčenju obstalo zunaj predora na vozišču.

Voznik je po prometni nesreči sam zapustil vozilo, nato pa je preplezal varovalno ograjo in skočil približno 10 metrov v globino ter obležal v jarku za odvodnjavanje. Voznik se je pri tem hudo poškodoval (zlom roke in poškodba hrbtenice).

Poleg policistov so bili na kraj nesreče napoteni tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so poškodovanca zdravniško oskrbeli in ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, od koder so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Policistom in reševalcem so pomagali tudi gasilci JZ GRD GE Nova Gorica. Zoper voznika bo zaradi povzročitve prometne nesreče izveden ustrezen ukrep.