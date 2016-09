Trčil v pešca in pobegnil

JESENICE – Policisti so v petek na Spodnjem Plavžu na Jesenicah obravnavali prometno nesrečo s poškodbami pešca in pobegom voznika s kraja nesreče, so sporočili iz PU Kranj.

‎V nesreči je bil glede na prva obvestila okoli 14. ure udeležen siv ali srebrn golf, verjetno serije IV ali V, ki je peljal iz smeri Mercator centra proti semaforiziranemu križišču blizu jeseniške bolnišnice in je v ovinku pred križiščem na pločniku trčil v pešca.

Policisti pozivajo vse, ki imajo kakršne koli informacije o ‎nesreči, naj podatke čim prej sporočijo policiji na intervencijsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.