SEVNICA – V ponedeljek okoli 17. ure so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči v Sevnici. Opravili so ogled in ugotovili, da je 82-letni voznik osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčil v 67-letnega pešca, ki je pravilno prečkal cesto.

Iz PU Novo mesto so sporočili, da so lažje poškodovanega pešca oskrbeli v zdravstvenem domu.