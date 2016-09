Trčil v parkiranega, bil je pijan

PODLEHNIK – V torek okoli 15. ure je 72-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom v Podlehniku trčil v parkiran osebni avtomobil 53-letnega voznika.

Elektronski indikator alkohola je povzročitelju pokazal 0,40 mg/l, drugemu vozniku pa 0,04 mg/l.

Policisti so povzročitelju vročili plačilni nalog in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Domov ga je po zaključenem ogledu kraja prometne nesreče varno odpeljala njegova partnerica, so sporočili iz PU Maribor.