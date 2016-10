Trčil v otroka, ga peljal k mami in izginil

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila v ponedeljek okoli 15. ure na Gregorinovi ulici v Ljubljani.

V nesreči sta bila udeležena neznani voznik manjšega osebnega vozila črne barve in pešec (otrok), ki se je v nesreči lažje poškodoval. Po doslej znanih informacijah je voznik po nesreči stopil iz vozila, pomagal otroku in ga peš pospremil do naslova prebivanja, kjer ga je predal mami.

Policija je vse, ki bi o nesreči kaj vedeli, zaprosila za informacije, kasneje pa sporočila, da se je neznani voznik javil in sam poklical policijo.