Trčil v ograjo, zapeljal s ceste in se prevrnil

TREBNJE – V nedeljo ob 15.12 je na dolenjski avtocesti na izvozu Bič osebno vozilo trčilo v zaščitno ograjo, zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho. Reševalci ZD Trebnje so poškodovanega voznika oskrbeli in odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi ponesrečenca, odklopili akumulator, postavilo vozilo na kolesa, pomagali avtovleki pri odstranitvi vozila in počistili razlite motorne tekočine.