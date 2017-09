Trčil v ograjo, štirje poškodovani

DVOR – V sredo okoli 15.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Sotesko in Dvorom, poročajo dolenjski policisti.

Ugotovili so, da jo je zakrivil 42-letni voznik, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad osebnim avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo ob cesti.

Voznik in trije sopotniki so se pri tem lažje poškodovali. Oskrbeli so jih v novomeški bolnišnici.

Povzročitelju bodo izdali plačilni nalog.