Trčil v ograjo in pobegnil

NOVO MESTO – Novomeški policisti so bili v noči na soboto obveščeni o prometni nesreči v Žabji vasi v Novem mestu.



Ugotovili so, da je 31-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Voznika, ki je kraj nesreče zapustil, so izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,80 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog in napisali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.