Trčil v odbojno ograjo, jo prebil in končal v jarku

ILIRSKA BISTRICA – V nedeljo ob 19.44 je na cesti Ilirska Bistrica–Jelšane 52-letni voznik osebnega avtomobila zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča, trčil v odbojno ograjo, jo prebil in pristal v obcestnem jarku. Prvo pomoč so njemu in 45-letni sopotnici nudili reševalci, nato pa so ju odpeljali v izolsko bolnišnico.

Vozniku je alkotest pokazal 0,28 mg/l. Dobil bo tudi plačilni nalog, so še sporočili iz PU Koper.