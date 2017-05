Trčil v mopedista, ta je na kraju samem umrl

GLOBOČICE – V torek malo pred 19. uro se je na lokalni cesti Kostanjevica na Krki–Ošterc v kraju Globočice zgodila huda prometna nesreča, o kateri smo že poročali .

Voznik osebnega avtomobila, star 36 let, je vozil iz smeri Kostanjevice na Krki proti Oštercu. V desnem ovinku je z vozilom zapeljal na levo stran vozišča in trčil v 86-letnega voznika mopeda. Ta je nasproti pripeljal pravilno, potem pa padel na vozišče in se tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, je danes sporočila policija.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležila tudi preiskovalna sodnica in okrožni državni tožilec. Preiskovalna sodnica je za pokojnika odredila sodno obdukcijo, za povzročitelja nesreče, ki je prav tako potreboval zdravniško pomoč, pa so odredili strokovni pregled. Policisti bodo po zaključeni preiskavi zoper 36-letnega moškega na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Voznik mopeda je letos četrta smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Novo mesto. V enakem obdobju lanskega leta je za posledicami prometnih nesreč umrlo sedem ljudi, je še dodala Alenka Drenik iz novomeške policijske uprave.