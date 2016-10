IG – Na Igu se je ponoči zgodila nenavadna nesreča. Ob 5.09 je na Golem v občini Ig voznik z osebnim vozilom trčil v gasilski dom, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci gasilske brigade iz Ljubljane, ki so odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega voznika.

O dogodku je bila obveščena tudi policija.