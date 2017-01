Trčil v drevo in ga prevrnil na cesto

LAŠKO – V petek ob 15.26 je v naselju Udmat v občini Laško voznik z osebnim vozilom zapeljal s cestišča in trčil v drevo, ki se je prevrnilo na cesto, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Laško, ki so zavarovali kraj, odklopili akumulator, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, osebno vozilo postavili na cestišče ter ga očistili.

Poškodovanih ni bilo.