Trčil v divjad in izgubil oblast nad vozilom

ŠKOCJAN – Šentjernejski policisti so bili v četrtek nekaj po 20. uri obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti med Dobruško vasjo in Škocjanom. Opravili so ogled in ugotovili, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila po trčenju z divjadjo izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste in se z vozilom večkrat prevrnil, so sporočili iz PU Novo mesto.

Voznik se je v trčenju lažje poškodoval. Z rešilcem so ga prepeljali v bolnišnico.