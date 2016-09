Trčil v darsovce in ostal ukleščen

LOM – V nedeljo ob 0.26 je na avtocesti Logatec–Unec pri počivališču Lom v smeri Kopra osebno vozilo trčilo v signalizacijsko prikolico in tovorno vozilo Darsa, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Dolnji Logatec so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili težje poškodovano osebo iz vozila in jo predali v oskrbo reševalcem nujne medicinske pomoči iz Logatca, odklopili akumulator ter posuli iztekle tekočine.

Na kraju so bili prisotni tudi policisti.