Trčil v avtošolo in pobegnil

KROMBERK – V sredo ob 15.32 so policiste obvestili o prometni nesreči v krožnem križišču v Kromberku pri Novi Gorici, kjer je starejši voznik osebnega avtomobila trčil v vozilo avtošole in nato s kraja odpeljal v smeri Kanala po t. i. Soški cesti, ne da bi drugemu udeležencu nudil ustrezne podatke.

Policisti so 88-letnega povzročitelja prometne nesreče izsledili in mu zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Nova Gorica.