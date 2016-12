Trčil in pobegnil

IDRIJA – V sredo zgodaj popoldne so bili policisti od oškodovanke obveščeni o poškodovanju osebnega avtomobila (po desni strani vozila) na parkirišču v Idriji (nepravilen premik z vozilom). Policisti so 67-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.

Prav tako so idrijske policiste v sredo v popoldanskih urah obvestili o poškodbi forda (zadnji odbijač in zadnji del) na parkirnem prostoru pri dijaškem domu v Idriji. Policisti obravnavani primer še preiskujejo, so sporočili iz PU Nova Gorica.