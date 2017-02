ČRNUČE – Policiste so v torek ob 21.20 obvestili, da je voznik hyundaia v Črnučah pri vzvratni vožnji trčil v parkirano osebno vozilo in odpeljal naprej.

Policisti so 43-letnega voznika izsledili in kmalu ugotovili, da je vozil krepko pijan (1,32 mg/l). Odredili so mu pridržanje, zoper njega pa bodo podali tudi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.