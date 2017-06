Trčil je v parkiranega

KRAŠCE – V petek ob 0.02 je v Krašcah, občina Moravče, voznik osebnega vozila trčil v parkirano vozilo.

Posredovali so gasilci CZR Domžale in reševalci iz Domžal, ki so voznika, udeleženega v prometni nesreči, pregledali in ugotovili, da ni poškodovan, je poročala uprava za zaščito in reševanje.