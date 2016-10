Trčil in ga nekaj metrov potiskal naprej

IZOLA – V soboto ob 19.10 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na hitri cesti proti Izoli, so sporočili iz PU Koper. 52-letni državljan Italije je peljal po hitri cesti od Bertokov proti Izoli. Ko je pripeljal v bližino bencinske črpalke, je pred seboj zagledal kolono vozil, ki se je ustavljala, zato je zapeljal na prehitevalni pas. Tedaj je po prehitevalnem pasu pripeljal 47-letni Ljubljančan in trčil vanj. Vozilo Italijana je zasukalo bočno in Ljubljančan ga je nekaj metrov potiskal naprej, dokler ni z njim trčil v zadnji levi del vozila 60-letne Ljubljančanke, ki je vozila po voznem pasu.

Državljanu Italije je bila izrečena globa, Ljubljančanu pa je bilo zaradi alkohola začasno odvzeto vozniško dovoljenje – prejel bo tudi obdolžilni predlog.

Državljan Italije in njegova sopotnica, 31-letna državljanka Nigerije, sta bila v nesreči lažje poškodovana, odpeljali so ju v bolnišnico.