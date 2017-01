Trčenju pri parlamentu, ena oseba poškodovana

LJUBLJANA – V soboto okrog 19.45 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči v križišču Šubičeve in Bleiweisove. Ugotovili so, da je 28-letna voznica škode zaradi neupoštevanja pravil prednosti v križišču povzročila prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen še 27-letni voznik citroena. Potnica v citroenu je zaradi bolečine v roki zdravniško pomoč poiskala sama.

Povzročiteljici so policisti izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.