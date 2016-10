Trčenje: voznik izsilil prednost voznici

MURSKA SOBOTA – V torek okoli 7.30 se je v križišču Ulice Staneta Rozmana in Gregorčičeve ulice zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili.

Na PU Murska Sobota so pojasnili, da je voznik izsilil prednost voznici. Ta se je pri trčenju poškodovala, zaradi poškodb so jo prepeljali v murskosoboško bolnišnico. Ugotovili so, da je utrpela lažje poškodbe.