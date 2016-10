Trčenje v Ljubljani, ena oseba ima poškodovano glavo

LJUBLJANA – Ob 10.10 je na Cesti Ceneta Štuparja v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Kot so nam potrdili pri PU Ljubljana, so policisti na kraju dogodka, več informacij pa za zdaj še nimajo.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje je eden izmed udeležencev nesreče utrpel poškodbo glave.