Trčenje v Ljubljani, ena oseba huje poškodovana

LJUBLJANA – V četrtek nekaj pred 10. uro se je na Šišenski cesti zgodila prometna nesreča, v kateri je ena oseba utrpela hude telesne poškodbe, ena pa lahke.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila suzuki vitara vozil po desnosmernem vozišču od Vodnikove ceste proti Podutiški. V bližini naslova Šišenska cesta 58 je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo in stanja na vozišču izgubil nadzor na vozilom. Pri tem ga je zavrtelo v levo, kjer je na levosmernem vozišču trčil v voznika osebnega vozila peugeot 307, ki je pravilno pripeljal nasproti.

Oba udeleženca so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je voznik vitare utrpel hude telesne poškodbe, voznik peugeota pa lahke, poroča PU Ljubljana.