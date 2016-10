Trčenje v drevo ustavilo avto, voznik poškodovan

VRANJIH VRH – V nedeljo ob 6.25 je v Vranjem Vrhu osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Voznik se je pri tem poškodoval.

Poklicni gasilci PGE Maribor so odklopili akumulator na vozilu in posipali iztekle motorne tekočine. Voznik je pred prihodom gasilcev sam izstopil iz vozila. Pri intervenciji so sodelovali tudi prostovoljni gasilci iz PGD Paloma-Sladki Srh in gasilci PGD Gornja Radgona, poroča uprava za zaščito in reševanje.