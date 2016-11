Trčenje pri Zgornjem Logu, ena oseba poškodovana

LITIJA – V četrtek ob 4.16 se je na cesti od Litije proti Zgornjemu Logu zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator vozila, cestišče posuli z vpojnim sredstvom ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovane osebe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.