Trčenje pri osnovni šoli Ljudski vrt, kolesar na kirurgijo

PTUJ – V četrtek ob 19.58 sta na cesti pri OŠ Ljudski vrt, občina Ptuj, trčila osebno vozilo in kolesar.

Reševalci nujne medicinske pomoči s Ptuja so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali na kirurgijo ptujske bolnišnice, je poročala uprava za zaščito in reševanje.