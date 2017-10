Trčenje pri cestninski postaji, dva poškodovana

SEŽANA – Ob 16.15 sta na avtocesti pri cestninski postaji Dane (občina Sežana) trčili osebni vozili, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Eno od vozil je imelo na prikolici naloženo osebno vozilo, ki pa se je ob trku prevrnilo na cestišče. Posredovali so gasilci ZGRS Sežana, ki so kraj dogodka zavarovali, odklopili akumulatorje na vozilih, z vpojnim sredstvom posuli razlite tekočine, nudili pomoč reševalcem in cestnemu podjetju.

V prometni nesreči sta se dve osebi lažje poškodovali.