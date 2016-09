Trčenje na Resljevi cesti, ena oseba poškodovana

LJUBLJANA – V ponedeljek ob 18.17 sta v križišču na Resljevi cesti trčili osebni vozili. Ena oseba se je pri tem poškodovala.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, poroča uprava za zaščito in reševanje.