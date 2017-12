Trčenje na Poljanski, dva poškodovana

LJUBLJANA – V petek ob 19.38 sta na Poljanski cesti trčili osebni vozili.

Gasilci GB Ljubljana in PGD Ljubljana mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in cestišče ter nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa.

Dve poškodovani osebi so oskrbeli reševalci.