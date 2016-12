Trčenje na mostu, ena oseba poškodovana

NOVO MESTO – V četrtek ob 12.03 sta v križišču na Šmihelskem mostu trčili osebni vozili.

Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem ter policiji.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Novega mesta so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo nato odpeljali v novomeško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.